Farmacom Monza buon compleanno. La società di proprietà pubblica festeggia le nozze d’argento con la città e per un giorno la città di Teodolinda sarà sullo scaffale d’Italia. L’appuntamento è di quelli che il presidente di Farmacom Vito Potenza e il direttore generale Maurizio Brambilla hanno segnato sull’agenda da mesi. Venerdì 18 novembre 2, dalle ore 9.30, la Villa Reale di Monza ospiterà la sesta edizione delle Giornate Nazionali delle Farmacie Comunali, momento ormai classico di confronto tra tutti i soggetti che partecipano alla distribuzione delle medicine in Italia. L’evento è stato organizzato assieme a Farma.Co.M., società partecipata dal Comune di Monza che nell’occasione festeggerà il 25° anniversario dalla sua costituzione.

Farmacom Monza, il presidente di Assofarm

“Nel 2021 a Genova ci siamo interrogati sulle sfide sanitarie lanciate dalla crisi sanitaria alla farmacia italiana. Oggi, dopo un anno passato non invano, ci confronteremo su un processo di riforma iniziato ma il cui esito non è certo né negli esiti né nei tempi. Sono riforme che coinvolgono tutti, dalle istituzioni alle farmacie, passando per gli altri soggetti della filiera, e i cui risultati incideranno su ognuno di noi”, dichiara il presidente di Assofarm Venanzio Gizzi.

Il convegno

Il convegno “Farmacia evoluta nella farmacia in evoluzione” vedrà quindi la partecipazione di un rilevante numero di rappresentanti parlamentari e di Governo. Dai senatori Massimiliano Romeo e Maria Cristina Cantù, ai deputati Matteo Mauri e Andrea Tremaglia, fino al Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato. Nutrita anche la rappresentanza delle istituzioni lombarde. Il convegno ospiterà il il Prefetto di Monza Brianza Patrizia Palmisani, il Sindaco di Monza Paolo Pilotto, il Vice Presidente Regione Lombardia Fabrizio Sala. Interverranno anche il Past President e Membro dell’Advisory Board di Transparency International Italia Virginio Carnevali, il professor Stefano Colombari dell’Università di Bologna. Il Direttore Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva Lorenzo Mantovani.

La tavola rotonda

Attorno alla successiva tavola rotonda siederanno invece i diversi rappresentanti della filiera. Marcello Cattani (Presidente Farmindustria), Marco Cossolo (Presidente Federfarma), Walter Farris (Presidente ADF). Ed ancora Venanzio Gizzi (Presidente Assofarm), Enrique Hausermann (Presidente Egualia), Andrea Mandelli (Presidente FOFI), Nello Martini (Presidente Fondazione Ricerca e Salute), Antonello Mirone (Presidente Federfarma Servizi).

Farmacom Monza, il presidente

“E’ un onore per Monza poter ospitare questo importante convegno nazionale – dichiara Vito Potenza, Presidente di Farmacom –. Nel contempo festeggiare la nostra società, i suoi farmacisti e collaboratori. Che negli anni hanno contribuito a rendere Farmacom una delle realtà del settore più apprezzate a livello nazionale. L’occasione sarà altresì propizia per ringraziare coloro che in questi ultimi anni di pandemia hanno coraggiosamente tenuto vivo ed operativo un importante presidio sanitario sul territorio cittadino.”

Marco Pirola

