Dopo la Terza Media: l'Oscar dei migliori istituti Monza scende sale il Marie Curie di Meda

Scuole migliori chi sale chi scende in Brianza. Una fotografia in chiaroscuro delle scuole in Brianza. Dopo anni di permanenza in vetta il prestigioso Liceo Classico Bartolomeo Zucchi di Monza esce dalla top ten. E già questo è di per sé una notizia. stessa sorte per il Don Gnocchi di Carate Brianza. In vetta tra i migliori licei di Milano città e nel raggio di 30 chilometri c’è il Classico Marie Curie di Meda.

LICEO CLASSICO Eduscopio 2019 Eduscopio 2018 MARIE CURIE Meda ALEXIS CARREL (p) Milano ALEXIS CARREL (p) Milano STEFANO MARIA LEGNANI Saronno STEFANO MARIA LEGNANI Milano SACRO CUORE (p) Milano GIOVANNI BERCHET Milano DANIELE CRESPI Busto Arsizio SAN RAFFAELE Milano GIOVANNI BERCHET Milano SACRO CUORE (p) Milano GIOSUE’ CARDUCCI Milano DANIELE CRESPI Busto Arsizio MARIE CURIE Meda GIOSUE’ CARDUCCI Milano BARTOLOMEO ZUCCHI Monza SALVATORE QUASIMODO Magenta DON CARLO GNOCCHI (p) Carate Brianza FAES MONFORTE (p) Milano SALVATORE QUASIMODO Magenta

Scuole migliori chi sale chi scende, il calcolo

Torna Eduscopio, la nuova edizione 2019 della Fondazione Agnelli. Sono i dati aggiornati sulle scuole superiori di Milano che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma. Per quanto riguarda la prima strada. La classifica degli istituti viene calcolata in base all’indice FGA. Indicatore elaborato da Eduscopio che pesa al 50% la velocità nel percorso di studi (percentuale di crediti universitari ottenuti). E la qualità negli apprendimenti universitari (media dei voti agli esami). Per chi invece è interessato a conosce le possibilità di trovare impiego dopo il percorso delle scuole superiori. Ecco l’indice di occupazione dei diplomati. La percentuale di studenti che hanno lavorato per più di sei mesi in due anni dalla maturità. Il portale, nato nel 2014 e gratuito. Per la nuova edizione 2019-20, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli ha analizzato i dati di circa 1.255.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (2013/14, 2014/15, 2015/16) in circa 7.300 indirizzi di studio nelle scuole superiori statali e paritarie.

Scuole migliori: Scientifico

LICEO SCIENTIFICO Eduscopio 2019 Eduscopio 2018 ALESSANDRO VOLTA Milano ALESSANDRO VOLTA Milano ARTURO TOSI Busto Arsizio LEONARDO DA VINCI Milano LEONARDO DA VINCI Milano ARTURO TOSI Busto Arsizio PAOLO FRISI Monza SACRO CUORE (p) Milano DON CARLO GNOCCHI (p) Carate Brianza PAOLO FRISI Monza MARIA GAETANA AGNESI Merate DON CARLO GNOCCHI (p) Carate Brianza MARIE CURIE Meda MARIA GAETANA AGNESI Merate GIORDANO BRUNO Melzo ETTORE MAJORANA Desio ETTORE MAJORANA Desio MARIE CURIE Meda VITTORIO VENETO Milano VITTORIO VENETO Milano

Scuole migliori: Liceo linguistico

LICEO LINGUISTICO Eduscopio 2019 Eduscopio 2018 JEAN MONNET Mariano Comense STEFANO MARIA LEGNANI Saronno ALESSANDRO GREPPI Monticello B. ALESSANDRO GREPPI Monticello B. STEFANO MARIA LEGNANI Saronno DANIELE CRESPI Busto Arsizio DANIELE CRESPI Busto Arsizio EDUC. E. SETTI CARRARO DALLA CHIESA (p) Milano MARIA GAETANA AGNESI Merate CARLO EMILIO GADDA Paderno D. CARLO PORTA Monza VIRGILIO Milano GANDHI MOHANDAS KARAMCHAND Besana in Brianza CIVICO MANZONI (p) Milano MARCELLO CANDIA (p) Seregno GANDHI MOHANDAS KARAMCHAND Besana in Brianza VIRGILIO Milano CARLO PORTA Monza CARLO EMILIO GADDA Paderno D. COLLEGIO BIANCONI (p) Monza

Scuole migliori: Liceo Scienze Umane

LICEO SCIENZE UMANE Eduscopio 2019 Eduscopio 2018 ALESSANDRO GREPPI Monticello B. ALESSANDRO GREPPI Monticello B. STEFANO MARIA LEGNANI Saronno STEFANO MARIA LEGNANI Saronno DANIELE CRESPI Busto Arsizio VITTORIO BACHELET Abbiategrasso GIUSEPPE PARINI Seregno GIUSEPPE PARINI Seregno LEONE DEHON (p) Monza MARISA BELLISARIO Inzago GEROLAMO CARDANO Milano ORSOLINE DI SAN CARLO (p) Saronno SALVATORE QUASIMODO Magenta SALVATORE QUASIMODO Magenta VITTORIO BACHELET Abbiategrasso VIRGILIO Milano CARLO PORTA Monza CARLO PORTA Monza MARISA BELLISARIO Inzago BARBARA MELZI (p) Legnano

Scuole migliori chi sale e chi scende Liceo Artistico

LICEO ARTISTICO Eduscopio 2019 Eduscopio 2018 PREZIOSISSIMO SANGUE (p) Monza PREZIOSISSIMO SANGUE (p) Monza LUCIO FONTANA Arese SACRO CUORE (p) Milano SACRO CUORE (p) Milano LUCIO FONTANA Arese AMEDEO MODIGLIANI Giussano ORSOLINE DI SAN CARLO (p) Milano ORSOLINE DI SAN CARLO (p) Milano AMEDEO MODIGLIANI Giussano ENRICO DE NICOLA Sesto SG PAOLO CANDIANI Busto Arsizio PAOLO CANDIANI Busto Arsizio ERASMO DA ROTTERDAM Bollate ETTORE MAJORANA Milano BRERA Milano CARAVAGGIO Milano GIUSEPPE MERONI Lissone GIUSEPPE MERONI Lissone ETTORE MAJORANA Cesano Maderno

