Salone del Mobile la sfida di Monza e Brianza

Brianza, la terra dei “legnamee”

Salone del Mobile vigilia di numeri. Dal 17 al 22 aprile, a Milano, la Fiera più importante del settore legno. A Monza e Brianza i mobilieri e designer sono 2.230. Con l’indotto si raggiungono gli oltre 13.340 addetti. Tra produzione e progettazione, sono 88mila le imprese in tutta Italia, 17mila solo in Lombardia, che danno lavoro a 100mila persone. Milano è prima in Italia sia per imprese con 4.629 attive, che per addetti, 26 mila. La seguono per numero Roma (3.369), Torino (3.197), Napoli e Treviso (con circa 2.500 imprese a testa). Per numero di addetti vengono, invece, Treviso (20mila), Modena (18 mila) e Como (17mila). Tra i primi venti territori a livello nazionale per imprese ci sono altre cinque lombarde, Monza Brianza al settimo posto con 2.230 imprese, Como ottava con 2.090, Bergamo e Brescia, rispettivamente dodicesima e tredicesima con circa 2mila imprese l’una e Varese sedicesima con 1.640.

Salone del mobile palcoscenico per Monza e Brianza