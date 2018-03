Nomine Lombardia: Fabrizio Sala vicepresidente

Dalla Brianza al piano nobile del Pirellone per la seconda volta. Tutti gli uomini del presidente

Nomine Lombardia c’era una volta… Anzi a dire la verità, c’è ancora. Non è una favola di quelle che le mamme raccontano la sera ai più piccoli per farli addormentare. Anche se è a lieto fine. Fabrizio Sala sarà ancora il vicepresidente della Lombardia. Un segno di continuità e di buon lavoro premiato prima dagli elettori poi dal nuovo governatore uscito dalle urne in maniera inequivocabile. Non è una favola dicevo e nemmeno un film è solo un articolo di un giornale di provincia. La stessa che lo ha visto crescere.

Nomine Lombardia: tutti gli uomini del presidente

Saranno 16 assessori, metà leghisti. Quattro quelli di Forza Italia (uno in meno), due di Fratelli d’Italia, uno di ‘Noi con l’Italia’ e uno lista ‘Fontana presidente’. Al Welfare riconfermato Giulio Gallera. L’ex parlamentare camuno Davide Caparini Bilancio. Stefano Bolognini, guida il nuovo assessorato alle Politiche sociali e Casa. Continuita’ sulla vicepresidenza. Rimane il numero due di Maroni, l’azzurro Fabrizio Sala (Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese). Entra la scrittrice, vicina al direttore editoriale di Libero Vittorio Feltri, Melania Rizzoli all’Istruzione e Lavoro. Il bresciano Alessandro Mattinzoli, Sviluppo economico. Tra i leghisti, al bresciano Fabio Rolfi vanno Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi. All’ex presidente della Provincia di Sondrio Massimo Sertori Montagna ed Enti locali. La pavese Silvia Piani alle Politiche per la famiglia genitorialità e pari opportunità. Il lodigiano Pietro Foroni al Territorio e alla Protezione civile. Alla consigliera di Desio Martina Cambiaghi Sport e giovani.

Nomine Lombardia nell’uovo qualche sorpresa

Tra gli azzurri, la sorpresa è l’assenza della ‘campionessa’ di preferenze, Silvia Sardone. L’assessore uscente della Lega Claudia Terzi non opterà per il Parlamento, ma rimane in Regione con delega, non piu’ all’Ambiente, ma ai Trasporti. L’Ambiente e il clima vanno, invece, al presidente uscente del Consiglio regionale Raffaele Cattaneo (Noi con l’Italia). Mentre il coordinatore della lista ‘Fontana presidente’ Stefano Bruno Galli guida l’assessorato all’Autonomia e Cultura. Infine, per Fratelli d’Italia entrano Riccardo De Corato, assessore alla Sicurezza, e Lara Magoni al Turismo e marketing.

Nomine Lombardia: e per ultimo parla il primo…

“Sono onorato dalla nomina ricevuta dal Governatore di Regione Lombardia Attilio Fontana. Lo ringrazio per la fiducia come non posso che essere riconoscente al Presidente Silvio Berlusconi e alle migliaia di elettori che hanno creduto in questo progetto. È una nomina all’insegna della continuità che premia il lavoro svolto negli scorsi anni e che mi sprona al meglio per il futuro. Le deleghe che mi sono state attribuite rappresentano un passaggio importante per lo sviluppo economico del territorio, proiettato alle sfide future di ricerca e innovazione per una sempre maggiore competitività anche a livello internazionale” ha concluso Sala. C’era una volta un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Con una differenza che lui li suona pure…

Marco Pirola

