Monza weekend cosa fare nel fine settimana in città

Dalla festa della birra a Misinto alla Power Run, appuntamenti tra sagre e festival per tutti i gusti

Monza weekend di corsa. Monza Power Run tra il centro di Villasanta e il Parco. Questo weekend di metà luglio numerosi gli appuntamenti all’insegna del buon cibo accompagnato da birra e musica live. Per i più piccoli la rassegna internazionale di artisti di strada “Non solo clown” che si tiene a Monza. Notti bianche, eventi culturali, iniziative all’aria aperta e le immancabili mostre di mezza estate.

Monza weekend di corsa

Sabato 21 luglio appuntamento con la “Monza Power Run“. Il percorso di 12 chilometri con 22 ostacoli, 5 km con 13 ostacoli, nel centro di Villasanta, nel Parco e all’Autodromo di Monza e il giorno successivo, domenica 22 luglio, ai nastri di partenza la “Power Run Sprint” di 5 km e 14 ostacoli nel centro di Villasanta.

Monza weekend #summermonza 2018

Tutto questo è #summermonza2018, la rassegna estiva che accompagnerà i monzesi che resteranno in città. Tra gli eventi: la Festa europea della musica, il Festival dell’Operetta, la “lectio magistralis” con Vittorio Sgarbi, il Cinema sotto le stelle e molto altro ancora.

Monza weekend di risate per i più piccoli

Mimi, clown, giocolieri, musicisti ed ancora mangiafuoco. Saranno loro i protagonisti di “Non solo clown”, la rassegna internazionale di artisti di strada, giusta quest’anno alla undicesima edizione, che dal 7 luglio al 25 agosto animerà piazza Trento e Trieste.

Weekend della pizza a Lentate sul Seveso

Da venerdì 20 a domenica 29 luglio, in via Italia a Lentate sul Seveso c’è il “Pizza Festival Lombardia”. La manifestazione porterà in Brianza la vera pizza napoletana, con i prodotti della tradizione partenopea e con le antiche ricette dei maestri pizzaioli campani.

Fiumi di birra a Misinto

Sino a domenica 22 luglio, “Misinto Bierfest”, la festa della birra tra le più grandi del nord Italia e la più famosa della Brianza. La festa modellata su quella dell’Ocktober Festa di monaco è giunta quest’anno alla 23esima edizione. Festa in stile bavarese che richiama ogni anno, al Monchshof Stadl di via Marconi, migliaia di persone “sapientemente” tenute sotto controllo dall’organizzazione teutonica di Fabio Mondini.

Seveso, fare la festa alla costata

Si potranno trovare: la costata alla fiorentina, costata o filetto di manzo, striscia di costine, bruschette al lardo, ma anche risotti. Da venerdì 20 a domenica 29 luglio al Centro Polifunzionale in via Redipuglia in occasione della Sagra della costata fiorentina.

Ceriano, facciamo la festa all’anguria

Musica tutte le sere, litri di birra artigianale. Tutto questo si potrà trovare da venerdì 20 a domenica 22 luglio al Centro Civico Dal Pozzo in occasione della Festa della Birra e dell’anguria organizzata dall’Associazione Ceriano in Festa in collaborazione con la Consulta del Centro Civico Dal Pozzo e il Comune di Ceriano Laghetto.

Monza weekend al cinema con Vimercate

Consueto appuntamento con il Cinema sotto le stelle, la tradizionale rassegna di cinema all’aperto in programma dal 13 giugno al 30 agosto nel Cortile del Liceo Artistico Statale “Nanni Valentini” Villa Reale. In programma oltre 70 titoli di cartello. A Vimercate, dal 13 luglio al 26 agosto, il cinema all’aperto nella suggestiva cornice della corte d’onore di Villa Sottocasa.

