Monza negozi e uffici: vademecum contro il virus

Nasce un certificato Igiene Ambienti e Lavoro per districarsi tra le varie norme e la burocrazia

Monza negozi, uffici e fabbriche sicure. Il certificato che dà alle aziende una marcia in più. Se il virus si mostra letale anche la burocrazia di questi giorni non è da meno. Ripartire è la parola d’ordine. Sì, ma dove e soprattutto come. “Solo con la sicurezza di ambienti puliti e sicuri riparte l’economia”. Tiziana Mazzone, amministratore unico di Asana Srl, ne è sicura. Nasce in Lombardia la nuova certificazione che attesta la sicurezza igienica, come la sanificazione, degli ambienti di lavoro. La certificazione comprende un vademecum per districarsi tra le leggi, leggine, norme e la burocrazia. Prevede l’applicazione di un rigido protocollo che dà la garanzia dell’igiene degli ambienti e sicurezza per le persone. Successivamente vengono svolti controlli che verificano le operazioni necessarie al mantenimento della certificazione. L’applicazione del marchio all’ingresso e l’affissione delle locandine conferma di trovarsi in un luogo pulito e privo di virus.

Monza negozi l’idea del librino anti virus

L’idea è nata da un pool di professionisti di Vimercate, composto da consulenti in sicurezza, legali, esperti marketing e consulenti manageriali. Gruppo guidato da Tiziana Satta Mazzone. L’obiettivo è stato creare il protocollo e il marchio che attesta la sicurezza igienica degli ambienti di lavoro.

Monza negozi e vademecum

Per richiederlo basta inviare una domanda tramite il sito www.igieneambientilavoro.it. A seguito della verifica dei requisiti viene rilasciato il necessario per seguire gli obblighi del regolamento. Documentazione, protocolli, registro e anche il materiale per poter comunicare l’adempimento (adesivi del marchio da porre agli ingressi, locandine, brochure). Il protocollo è stato depositato presso l’UIBM come marchio di certificazione (protocollo n.302020000032770) ed è ad accesso pubblico. Il rispetto del protocollo viene verificato da controlli e sanzioni in caso di violazioni dell’Aderente.

Il marchio di sanificazione

Che cos’è un marchio di certificazione? L’art. 11 bis del D. Lgs. 30/2005 spiega che serve a certificare determinate caratteristiche dei prodotti e dei servizi (ad esempio la qualità), secondo un regolamento specifico (Regolamento d’uso), che viene depositato insieme alla domanda di marchio. Il titolare del marchio di certificazione offre la garanzia di imparzialità in quanto non può gestire un’attività che comporti la fornitura di prodotti e servizi del tipo certificato. Il titolare del marchio ha l’obbligo di neutralità in relazione agli interessi dei fabbricanti dei prodotti o dei fornitori dei servizi che certifica.