Monza Ted e la generazione X sbarca in Brianza

Monza e la Brianza entrano nel circuito culturale mondiale delle conferenze internazionali

Monza Ted la generazione X, al debutto anche da queste parti. X. Quella dei giovani, ma niente a che vedere con Ambra Angiolini. Quella delle conferenze planetarie. Che vuole andare oltre i confini del Lambro e dei rovi delle Groane e non si ferma a Sesto San Giovanni. E nemmeno alle sponde del fiume Adda. Quella che supera di slancio lo slogan trito e ritrito: “Noi abbiamo l’autodromo”. Sì va beh, ma poi? Ecco ieri, addì 15 febbraio nell’anno del Signore 2020, qualcuno ha osato guardare oltre i confini di cui sopra. Prima di spiegare cosa è successo nell’avamposto avveniristico di Verano Brianza, avrò ho bisogno di due righe per spiegare. Come ci sono arrivato.

Monza Ted la generazione x

Quando un anno fa quel diavolo di Stefano Battocchio da Lissone mi accennò all’evento, l’ho guardato come si può guardare un marziano. Con diffidenza. O meglio un matto ospite del reparto di psichiatria del San Gerardo di Monza. Parentesi. Stefano detto “Il Batto” (come tutti i lissonesi doc come me ha un soprannome) è tra le menti, il braccio, il quasi tutto dell’evento. È un amico insomma. Lui, diversamente dal sottoscritto, ha più idee che capelli. C’ero abituato e sono abituato alle sue stravaganze mentali. Non sempre realizzabili, ma sempre avanti. Davanti al mio scetticismo dovuto più che altro alla conoscenza dei miei compaesani monzesi e brianzoli che alla valenza dell’iniziativa, rispose serafico. Da democristiano qual è. “Vedrai, ma vieni. Non fare come il tuo solito”. Aveva ragione lui… Poi ci si è messo pure Vito Potenza, il presidentissimo, amico di vecchia data che non solo conosceva Ted, ma mi ha pure insultato davanti alla mia abissale ignoranza sull’argomento. In questo caso ho accettato la sfida.

Giornata Ted x: la location

Un evento sotto molti aspetti storico. Che proietta oltre la Brianza. Dal grande valore culturale e anche simbolico per il territorio di Monza e Brianza. Un format nato nel 1984 negli Stati Uniti in cui alcuni relatori raccontano “idee che hanno valore e che meritano di essere diffuse”. Sabato 15 febbraio ho fatto un’altra scoperta. La location. Mischiato tra esposizioni di quella che una volta era la via dei mobili. Nascosto quasi dai “rottami” dei capannoni industriali abbandonati a se stessi, è nato un albero. E che albero futuristico. Il Theatro di Verano Brianza. Roba che da queste parti erano anni che non si vedeva. Uno spazio per architetti ed eventi riservato al genio e alla follia di architetti appunto e designer che solo un “pazzo” visionario come Stefano Battocchio poteva trovare. La testimonianza che in Brianza e a differenza di Monza, sta nascendo qualcosa di nuovo.

Giornata Monza Ted x: i cartellone

Il tema “Open To”. Interventi di 18 minuti. Velocità, riflessioni e capacità di catturare l’attenzione sono le carte che andavano giocate. L’elenco era di prima categoria. Ho ascolto. Guardato attorno e scelto (me lo consenta “Il Batto”) tre interventi tra tutti che mi hanno colpito. Laura Boella, professoressa di Filosofia Morale al Dipartimento di Filosofia dell’Università Statale di Milano. L’empatia spiegata con parole semplici ed esempi concreti. La Scuola italiana c’è. Paolo Nespoli (l’astronauta che giocava in casa essendo di Verano). Le sue foto e video dallo spazio emozionanti. Come da bambini quando si scartava e addentava lo “stecco ducale” ricoperto di cioccolato. Il suo appello ecologista dall’alto era più che una preghiera. E poi lui su tutti. Nico Acampora. Un uomo che si è presentato sul palco con una spada laser per parlare di autismo.

Giornata Ted x: l’autismo che si combatte con la pizza

Conosco Nico da tempo e le sue iniziative di “PizzAut”. Forse di tutti i titolati ad intervenire è stato quello che ha parlato con il cuore. Dell’autismo, del figlio. Di come sia riuscito a sconfiggere la diffidenza della gente grazie alla spada laser di Guerre Stellari con cui il ragazzo comunica con il mondo. Di come Nico sia riuscito ad aiutare altri ragazzi sfidando i professoroni della scienza che non davano speranze. Il tutto con il cibo italiano per eccellenza. La pizza. Dei ragazzi autistici che fanno i pizzaioli e i camerieri. Del gigante buono che parla raramente e fa delle pizze fantastiche. Le lacrime della sincerità agli occhi. Poi cinque minuti di standing ovation del pubblico. Di una platea giovane. Ecco. Ted x è stato anche questo. Sarebbe bastato, ma c’è stato anche altro seppur di minore emotività.

Monza Ted x: l’organizzazione