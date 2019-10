Monza lite stradale ucciso un 60enne

Inseguito da un ragazzo di Brugherio viene travolto da un’automobilista ubriaco

Monza lite stradale costa la vita ad un uomo di 60 anni residente a Caponago. L’inseguimento lungo le strade di Monza. La lite tra finisce in tragedia. Un uomo di 60 anni di Caponago è stato travolto e ucciso dall’auto guidata da un giovane in stato di ebbrezza. Questo mentre litigava in mezzo alla strada con un altro automobilista residente a Brugherio. E’ successo nella notte tra sabato e domenica. Attorno all’1.30 in via Adda.

Monza lite stradale, la dinamica

Tutto è iniziato in viale Sicilia a Monza quando, per una questione banalissima di precedenza stradale, è scaturito un alterco tra la vittima e un ragazzo di Brugherio. A quel punto è iniziato un inseguimento tra i due finito in via Adda dove il brugherese avrebbe sbarrato la strada al sessantenne per affrontarlo.

Monza lite stradale, la tragedia

Scesi dalle rispettive auto, i due hanno proseguito il diverbio, ma improvvisamente è arrivata una Polo. L’auto ha investito il sessantenne senza scampo. Un impatto violentissimo che ha scaraventato il corpo per una trentina di metri oltre la linea d’impatto. Alla guida dell’auto, un giovane di Concorezzo arrestato poi per omicidio stradale. Dopo i risultati dell’alcoltest è risultato avesse un tasso alcolemico di 1,7. I carabinieri di Monza hanno eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e, anche, eventuali responsabilità a carico del ragazzo con cui la vittima aveva litigato.

