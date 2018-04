Monza in bicicletta nel parco arriva Brianza bike fest

Brianza Bike Fest a Monza, rassegna dedicata alla bici sabato14 e domenica15 aprile

Monza in bicicletta e tutti in sella direzione parco. Una due giorni organizzata dalla cooperativa Meta (Metodologie Educative Territorio Ambiente) per promuovere l’uso della bicicletta durante gli spostamenti quotidiani, turismo e divertimento. In caso di maltempo l’evento verrà rinviato ai giorni 21 e 22 alla Cascina Costa Alta all’interno del Parco di Monza. Ingresso da Biassono.

Monza in bicicletta: Brianza Bike Fest

In un primo stand ci saranno diversi marchi di bici a pedalata assistita, Atala, Haibike, KTM, Riese&Muller e Whistle, con possibilità di effettuare brevi test. A rendere più elettrica la manifestazione sarà pure il ciclo raduno di e-bike “Alla scoperta del Parco di Monza” (domenica 15 aprile, ore 10). Dalla curva Parabolica al Bosco Bello. E con la possibilità di aggiudicarsi in premio un buono sconto del 20%. Per chi ha voglia di pedalate più lunghe ci sono tre tour guidati in Brianza. Il più breve (10 km, 2 ore, 15 euro con bici propria, 30 euro con e-bike a nolo) è all’interno del Parco. Il più difficile (55 km, 4 ore, 40 euro o 60 con “nolo”) ha come destinazione il Ghisallo. La gita intermedia (37 km, 4 ore, 30 euro o 60 con “nolo”) costeggia il Lambro fino all’Oasi di Baggero ed è dedicata agli amanti della natura.

Monza in bicicletta le gimkane

Ci saranno pure i test e i corsi di MTB muscolari (90 euro), le ginkane per bambini con ottenimento della Ciclopatente, il DJ set, le sezioni di yoga per ciclisti e le degustazioni di prodotti gastronomici. E non mancherà la cucina con lo chef Andrea Lecchi sul tema “Il cibo, nutrimento del ciclista”. L’iniziativa, ad accesso gratuito, è realizzata con il supporto di ParcoBici, il sostegno della Regione Lombardia e il Patrocinio di Comune di Monza, Reggia di Monza e Parco Valle del Lambro. L’intero programma dettagliato è consultabile nel sito dell’evento.

Marco Pirola

Commenti