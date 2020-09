Monza il Gran premio di Formula 1 arriva dal cielo

Le Frecce Tricolori passeranno anche su Monza e Brianza a partire dalle 15 di domenica 6 settembre. La Ferrari? Un disastro. Il pubblico? Inesistente. Il coronavirus? Dietro l’angolo. Insomma un’edizione, quella del 2020, già vinta dalla noia e dal disinteresse. Niente tifosi in giro. Zero passione. Meno ancora “pathos”. Maledetto Covid che si è portato via anche quello che Monza ha di più prezioso. Il Gran Premio. Anche se non si capisce (o meglio si comprende sin troppo bene in vista dello scippo futuro a vantaggio di Imola e Mugello…) perchè in Toscana aprono a 3mila persone e qui no.

Monza Gran premio Tricolore

Per movimentare questa corsa nata sotto l’insegna del Covid, non resta che attaccarsi alla tradizione. Al rosso antico che ha il sapore di Maranello. Al tricolore più lungo al mondo. E ai “sapori” delle Frecce Tricolori. Anche quest’anno ci sarà la contaminazione tra il rombo dei motori della Formula 1 e quello della livrea dell’Aeronautica Militare italiana. Dall’aereoporto di Rivolto a Codroipo a Monza il passo è breve. Da qualche anno nullo. Domenica 6 settembre 2020 i velivoli MB‐339PAN delle Frecce Tricolori sorvoleranno infatti la griglia di partenza del Gran Premio d’Italia 2020. Sul circuito di Monza sarà “disteso” per l’occasione il Tricolore più lungo del mondo.

Motori e velocità

Tradizione tra motori, velocità, ma anche tecnologia, innovazione e spirito di squadra. Il comunicato dell’Aeronautica militare trasuda entusiasmo. “Il sorvolo sull’autodromo nazionale di Monza, rappresenta un ulteriore appuntamento per le Frecce Tricolori per portare un messaggio di speranza – evidenziano – in un particolare momento storico durante il quale è necessario un forte impegno da parte di tutti per assicurare una graduale ripresa verso la normalità delle attività sociali, lavorative ed economiche”.

