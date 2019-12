Farmacie di Monza, non di sola aspirina vive Farmacom

Record di numeri e qualità dell’azienda di proprietà pubblica presieduta da Vito Potenza

Farmacie di Monza per Farmacom non è la solita musica. Quella melensa canzone di fine anno delle cifre stonata e scontata come certe produzioni dei musicanti di adesso. La melodia che entra nelle orecchie dei cittadini di Monza che ne sono i proprietari, è da hit parade degna di Lelio Luttazzi. Bella, sana, robusta. Unica. Farmacom dà i numeri. Potrebbe essere una buona idea giocarli al lotto. Dieci le farmacie. La 9 di via Rota 80mila scontrini. La numero 10 di via Ramazzotti 70mila. Da sole in un anno battono più scontrini degli abitanti di Monza. Bambini compresi. In tutto fanno con le altre 600mila tagliandi in 12 mesi. Quasi la popolazione dell’intera Brianza. Sono 11 milioni gli euro di fatturato l’anno. Gettito che garantisce ai soci e all’Amministrazione monzese una ritorno sul capitale investito di oltre il 25 per cento annuo. Percentuali da finanziaria lussemburghese si potrebbe dire. Averne. Di numeri così e di aziende pubbliche tali.

Farmacie di Monza il gioiellino di via Ramazzotti

Sarà la posizione strategica a fianco dell’ospedale San Gerardo. Sarà che sono bravi, fatto sta che il locale destinato alla vendita e alla preparazione dei medicinali di via Ramazzotti pure il servizio notturno è da record. Alla n° 10 infatti c’è il servizio notturno che mediamente fa oltre 20mila scontrini all’anno. Il servizio di erogazione farmaci di notte è servito direttamente alla porta dal robot e i clienti sono al sicuro all’interno della bussola blindata. E pensare che una ventina di anni fa (attorno al 1996) Marco Mariano, l’allora borgomastro, ha dovuto “taroccare” i numeri per ottenere l’apertura. E in molti non la volevano. Si sono pentiti.

Farmacie di Monza, un robot per amico

Non solo aspirine. Le farmacie robotizzate sono 4. Il nuovo robot della n 9 (via Carlo Rota) a doppio braccio, è unico in Lombardia. Alto 4 metri, lungo 11, a pieno regime gestisce 30mila confezioni di medicine e ha 4 bocche di uscita. I due bracci si incrociano molto velocemente e sono in grado di organizzare e di smistare i farmaci. Facilitando in questo modo il lavoro degli operatori. Riducendo i tempi d’attesa dei clienti, e permettendo ai farmacisti di svolgere altri servizi. Il nuovo sistema è in grado di notte di riorganizzare la disposizione dei farmaci, permettendo così la mattina di avere il magazzino organizzato, con le medicine più richieste in bella vista.

Un farmacista per amico

Dai punti fragola dell’Esselunga alla Fidelity card di Farmacom il passo è breve. Nel qual caso, nullo. Con una differenza. Al super ci vado quasi tutti i giorni, in farmacia quando sto male. Ed ecco che anche qui i numeri sono da record. Le Fidelity Card di Farmacom attive ad oggi sono oltre 12.600. Nell’ultimo mese ne sono state attivate più di 1.000. E poi ci sono i servizi offerti. Gli esami da poter fare nelle farmacie con telemedicina refertata sono vari. Elettrocardiogrammi, Holter pressorio, Holter dinamico, Profilo lipidico, Glicemia, Misurazione pressoria, Peso corporeo.

