Coppa Italia serie C Monza battuto nel recupero

Mancò la fortuna non il valore: biancorossi sconfitti dalla Viterbese per 1 a 0

Coppa Italia serie C: Viterbese-Monza 1-0. Monza sconfitto con onore. ma per vincere come sosteneva una canzone del tempo di guerra e cara alla curva del Monza, “per vincere ci vogliono i leoni”. Che poi è il soprannome della squadra laziale. Allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo i gialloblu vincono e conquistano per la prima volta nella loro storia la Coppa Italia Serie C. Dopo il 2-1 dell’andata allo stadio Brianteo di Monza. I Leoni ribaltano il risultato grazie alla rete di Atanasov al 92′. Grazie a questo successo, inoltre, la Viterbese avrà la possibilità di disputare i play-off, accedendo direttamente alla prima fase del turno Nazionale. La maledizione degli “spareggi” colpisce ancora. Ancora una volta i protagonisti sono stati i tifosi della Curva Davide Pieri. Immarcescibili leoni, loro sì, che hanno seguito la squadra sin nell’alto Lazio per sostenere i colori della Brianza. Il Monza di Paolo Berlusconi sfiora l’impresa.



Coppa Italia serie C: il tabellino

Viterbese (3-5-2): Valentini; Atanasov, Rinaldi, Sini (23’st Pacilli); De Giorgi (41’st Molinaro), Palermo, Damiani (41’st Cenciarelli), Tsonev (41’st Bismark), Mignanelli; Luppi (16’st Vandeputte), Polidori All. Rigoli

Monza (4-3-1-2): Sommariva; Lepore, Scaglia, Negro, Marconi; Armellino, Lora (27’st Bearzotti), Galli (13’st Palazzi); D’Errico; Brighenti (38’st Anastasio), Marchi All. Brocchi

Arbitro: Sig. Ayroldi di Molfetta (Perrotti-Ruggieri)

Marcatori: Atanasov 92′

Ammoniti: Mignanelli (V) D’Errico (M) Marchi (M) Palermo (V) Marconi (M) Marconi (M)

Commenti