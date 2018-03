Baby sitter Monza cercasi tra i disoccupati

Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito per Baby sitter – operatore di ludoteca

Baby sitter Monza cercasi. Un progetto formativo del tutto gratuito riservato a disoccupati e inoccupati. Il percorso di formazione si terrà a Monza ed avrà inizio lunedì 9 aprile 2018. “Risorse Italia” organizza nella sede di Monza il corso di “Operatore ludoteca – baby sitter”, un’ offerta formativa gratuita rivolta a coloro che cercano lavoro nei servizi educativi, ricreativi e culturali per bambini. Il percorso formativo preparerà i frequentanti a diventare operatori di ludoteca, lavorando in strutture ricreative dedicate all’infanzia. Come, miniclub, ludoteche, villaggi turistici, centri estivi, baby parking od anche presso privati come animatori di feste o baby sitter.

Baby sitter Monza cercasi: i requisiti

Il corso per lavorare è rivolto a disoccupati e inoccupati, domiciliati e/o residenti nel territorio della Regione Lombardia. Il progetto formativo si concretizzerà nella sede di Monza dell’Ente di formazione Risorse Italia in Corso Milano 19, Monza. Il corso per lavorare in centri ricreativi per bambini partirà lunedì 9 aprile 2018 e terminerà il 26 aprile. Per una durata totale di 100 ore. Per partecipare al corso gratuito gli interessati possono scrivere all’indirizzo e-mail: politcheattive@risorseitaliasrl.it. Per maggiori informazioni sull’Ente formativo rivolgersi al sito internet di Risorse Italia www.risorseitaliasrl.it.

Commenti