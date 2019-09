Atletica mondiale Filippo Tortu da Carate alla vetta del mondo

Filippo Tortu è settimo nei 100 metri nella finale del campionato del mondo

Atletica mondiale Filippo Tortu corre veloce. Molto veloce. Su da Carate Brianza sino alla vetta del mondo. Settimo tra i grandi. Nella gara vinta da Coleman. Medaglia d’oro sin troppo scontata con 9”76. Argento a Gatlin (9”89). Tortu è settimo ai mondiali. Non alla sagra parrocchiale della patata di Oreno. Scusate se è poco. Con i suoi 21 anni sarebbe cosa sin troppo facile correre. Lui no. Filippo è uno che alla discoteca preferisce la pista di atletica. Agli inviti per le serate dove il premio è un mojto dice semplicemente: no, grazie. devo andare a letto presto perché domani mi alleno. Non ha vinto, non è salito sul podio, ma è entrato ancora una volta nella storia. Con il suo personale di questa stagione (10”07).

Atletica mondiale Filippo Tortu, la storia

Settimo tra i giganti. Di più non si poteva fare. Per ora. I suoi tempi sono sempre più vicini all’eccellenza mondiale. Stamattina (domenica 29 settembre ndr), con la 4×100 sarà nuovamente in pista. Con nuove certezze. Per poi passare, fra dieci mesi, da Tokyo. Dopo 32 anni l’Italia torna nella finale mondiale dei 100 metri grazie proprio a questo ragazzo di Carate dalla faccia da bravo ragazzo. L’ultimo fu Pavoni che nel 1987 a Roma. Allora c’erano Ben Johnson e Carl Lewis. Ed è stato primatista italiano (9″99) è la promessa dell’atletica con l’obiettivo di arrivare a maturazione ai Giochi di Parigi del 2026. Dietro l’angolo la figura mitica e per ora irraggiungibile di Pietro Mennea.

Atletica mondiale Filippo Tortu, campionato del mondo

Le gare di atletica leggera sono la 17ª edizione dei campionati del mondo di atletica leggera e si svolgono a Doha, in Qatar, dal 27 settembre al 6 ottobre 2019. L’impianto che ospita i campionati è il Khalifa International Stadium. Si tratta della prima edizione dei campionati svoltasi in autunno, nonché la più meridionale e la prima in un paese arabo.

Marco Pirola

Commenti